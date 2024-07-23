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США начали поставки F-16 Словакии: первые самолеты уже прибыли в страну

Вторник 23 июля 2024 06:28
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США начали поставки F-16 Словакии: первые самолеты уже прибыли в страну Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В понедельник, 22 июля, Словакия получила первые два из 14 новых военных самолетов F-16 от Соединенных Штатов, поставка которых была отложена на два года из-за пандемии коронавируса и отсутствия чипов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Остальные самолеты будут поставляться постепенно в течение двух лет.

Президент Словакии Петер Пеллегрини приветствовал прибытие F-16 на авиабазу Кучина на западе Словакии вечером в понедельник, заявив, что F-16 «вносят значительный вклад в повышение обороноспособности нашей страны».

Пеллегрини был премьер-министром в 2018 году, когда правительство подписало соглашение на сумму 1,8 миллиарда долларов по закупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, которые должны были заменить устаревшие советские самолеты МиГ-29.

Словакия остановила свои МиГи летом 2022 из-за нехватки запасных частей и опыта для их обслуживания после того, как российские техники вернулись домой

В прошлом году правительство Словакии одобрило план предоставления Украине парка из 13 МиГ-29, став второй страной-членом НАТО, которая услышала просьбу украинского правительства о военных самолетах для защиты от вторжения России.

При отсутствии собственных самолетов страны-члены НАТО Польша, Чехия, а затем Венгрия принялись охранять воздушное пространство Словакии.

Напомним, Пеллегрини считает, что не стоит спешить с началом переговоров по обретению Украиной членства в НАТО. Это может привести к эскалации.

В начале июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после того, как получил серьезное ранение в результате покушения. Он критиковал своих либеральных политических оппонентов и восхвалял венгерского коллегу Виктора Орбана за его поездки в Киев и Москву.

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