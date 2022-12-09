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США планируют ввести новые санкции против России и Китая, - СМИ

Фото: США планируют ввести новые санкции против России и Китая (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

США планируют сегодня, 9 декабря, ввести санкции против России и Китая. Ограничения будут направлены в ответ на использование Москвой иранских беспилотников в войне и незаконное рыболовство Пекина в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, ссылаясь на двух американских чиновников, санкции США планируют ввести на основании Глобального акта Магнитского, что уполномочивает правительство США вводить санкции против иностранных чиновников во всем мире, которые считаются нарушителями прав человека, замораживать их активы и запрещать им въезд в Штаты.

"Санкции повлияют и на способность российских чиновников и предпринимателей путешествовать за границу", - сообщают чиновники.

В отношении Китая, как ожидается, в США планируют ввести санкции против почти 170 организаций, вовлеченных в незаконный лов рыбы в Тихом океане.

Напомним, ранее мы писали, что США внесли в "черный список" десять компаний РФ.

Также стало известно, что Вашингтон ввел санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Сети Аяна, торговавшим иранской нефтью в обход международного эмбарго.

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