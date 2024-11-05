В Украине предлагают запретить разводить домашних животных: детали

Во время войны в Украине предлагают запретить разводить и продавать домашних животных. За нарушение хотят наказывать штрафом в размере до 68 тысяч гривен.

Автор петиции предлагает запретить разводить домашних животных в период действия военного положения в Украине, а также в течение пяти лет после его окончания. Кроме того, за нарушение запрета предлагает наказывать штрафом в размере от 8500 до 68000 гривен.

Собирать подписи начали 31 октября этого года и до конца сбора осталось 87 дней. По состоянию на 5 ноября документ подписали 8 человек из 25 000 необходимых.

Петиция о запрете на разведение и продажу домашних животных (скриншот с сайта электронных петиций)

Подобную петицию уже публиковали на сайте президента Украины в июне 2022 года. Тогда за нее проголосовали 4348 человек из 25 000 необходимых. Документ получил статус "не поддержан".