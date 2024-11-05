В Украине предлагают запретить разводить домашних животных: детали
Во время войны в Украине предлагают запретить разводить и продавать домашних животных. За нарушение хотят наказывать штрафом в размере до 68 тысяч гривен.
РБК-Украина сообщает, что соответствующая петиция появилась на сайте электронных петиций Кабинета министров Украины.
Автор петиции предлагает запретить разводить домашних животных в период действия военного положения в Украине, а также в течение пяти лет после его окончания. Кроме того, за нарушение запрета предлагает наказывать штрафом в размере от 8500 до 68000 гривен.
Собирать подписи начали 31 октября этого года и до конца сбора осталось 87 дней. По состоянию на 5 ноября документ подписали 8 человек из 25 000 необходимых.
Петиция о запрете на разведение и продажу домашних животных (скриншот с сайта электронных петиций)
Подобную петицию уже публиковали на сайте президента Украины в июне 2022 года. Тогда за нее проголосовали 4348 человек из 25 000 необходимых. Документ получил статус "не поддержан".
Ранее мы рассказывали о Едином государственном реестре домашних животных, где владельцы смогут оформлять электронные ветеринарные паспорта для своих кошек, собак и хорьков. Как сообщили в Министерстве аграрной политики, зарегистрировать животное можно будет во время визита к ветеринарному врачу в аккредитованных заведениях, перечень которых будет на сайте pet.gov.ua. Регистрация в Реестре добровольна. Преимущества для владельцев животных включают сохранение истории прививок, облегченный поиск в случае потери и возможность оформить электронный ветпаспорт в приложении "Дия".
Также РБК-Украина писало, что в Украине действует запрет на купирование хвостов и ушей у домашних животных, а также другие операции, изменяющие внешний вид в нелечебных целях. Это положение предусмотрено Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. Нарушение запрета может привести к штрафу до 5100 грн, а в некоторых случаях – конфискации животного.
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