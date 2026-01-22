США планируют выйти из ВОЗ, несмотря на долг в сотни миллионов долларов

Экономический удар и правовые споры

Президент Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ в первый день своего срока в 2025 году. По закону, страна должна была предупредить об этом за год и погасить все взносы, однако Государственный департамент заблокировал финансирование.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что неспособность ВОЗ хранить, управлять и распространять информацию стоила США триллионы долларов. Именно поэтому Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы приостановить будущее перечисление любых средств, поддержки или ресурсов правительства США организации:

"Американский народ заплатил этой организации более чем достаточно, и этот экономический удар выходит за пределы любых финансовых обязательств перед организацией", - заявил Миллер.

Сейчас ВОЗ не получила выплаты даже за 2024 и 2025 годы.

Бюджетный кризис и сокращение персонала

Выход главного спонсора, который обеспечивал 18% финансирования, спровоцировал в ВОЗ глубокий кризис. Организация уже вдвое сократила команду руководства и готовится к масштабным увольнениям.

Кроме того, к середине 2026 года будет уволена четверть персонала и существенно урезаны бюджеты всех программ.

"Выход из ВОЗ - это поражение для Соединенных Штатов, и это поражение для остального мира", - подчеркнул Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Прогнозы экспертов и позиция Билла Гейтса

Мировые лидеры и меценаты не верят в скорое возвращение Вашингтона в ряды организации. Глава Фонда Гейтса, а также главный спонсор глобальных инициатив в сфере здравоохранения и некоторых работ ВОЗ Билл Гейтс отметил, что "разворот на 180 градусов пока маловероятен".

"Я не думаю, что США вернутся в ВОЗ в ближайшее время", - заявил Гейтс, добавив, что миру все равно нужна такая институция.

Вопрос дальнейшего сотрудничества и регулирования выхода США государства-члены ВОЗ обсудят на заседании исполнительного совета в феврале.