США планируют возобновить сверхсекретные программы в Украине

Пентагон планирует возобновить свои сверхсекретные программы в Украине, что позволит усилить сотрудничество войск спецопераций США с украинскими оперативниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщается, Пентагон уже призвал Конгресс США возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, остановленных перед полномасштабным вторжением России.

В случае одобрения это позволит американским войскам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижением Вооруженных сил РФ и противодействия дезинформации.

По информации журналистов, в случае успеха, эти программы могут возобновиться с 2024 года. Однако остается непонятным, позволит ли администрация Байдена вернуться в Украину американским спецназовцам для надзора за ними, попытаются ли военные сделать это из соседней страны.

Однако чиновники Конгресса сомневаются, получит ли Пентагон желаемый результат, поскольку республиканцы могут выступить против на фоне значительной финансовой поддержки Украины.

На реализацию программы называют сумму в 15 миллионов долларов в год, которая незначительна в соотношении с тем, сколько тратится на сверхсекретные программы во всем мире.

Генерал в отставке Марк Шварц, руководивший спецоперациями в Европе, заявил, что американские военные чиновники стремятся возобновить работу в Украине, чтобы гарантировать, что "тяжело наработанные отношения" не будут потеряны по мере продолжения войны с РФ.

"Когда вы останавливаете эти действия из-за изменения масштаба конфликта, вы теряете доступ, а это значит, что вы теряете информацию и сведения о том, что происходит на самом деле во время конфликта", - сказал он.

Критики возобновления секретных программ в Украине отмечают, что это усугубит участие Вашингтона в российско-украинской войне на фоне расширения военной помощи ВСУ. Кроме того, по их мнению РФ может воспринять это как провокацию и расширить масштабы вторжения.

"То, что начиналось как разведывательная миссия, может быстро превратиться в боевые действия, когда в "суррогатов" начнут стрелять. Я думаю, что это реальный риск в Украине, и я не уверен, как Пентагон собирается изменить мнение людей в Конгрессе по этому поводу", - отметил один из чиновников.

Однако в Пентагоне говорят, что оперативники и их кураторы будут выполнять исключительно ненасильственные задачи.