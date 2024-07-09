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Минобороны подписало соглашение о космической разведке с финской компанией

Вторник 09 июля 2024 10:00
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Минобороны подписало соглашение о космической разведке с финской компанией Фото: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко (kanaldim.tv)
Автор: Валерия Полищук

Минобороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины.

"Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

ICEYE - это финская компания и один из мировых лидеров в области спутниковых технологий. Компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В феврале 2024 года глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер объявил о тревожной угрозе национальной безопасности страны. Разведка США получила данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе.

Президент Джо Байден немедленно поручил администрации начать переговоры с Россией по поводу возможности испытания ядерного оружия в космосе. Позже появились сообщения о том, что Белый дом пытался вести с РФ тайные переговоры, чтобы помешать Кремлю испытать космическое ядерное оружие.

Американское издание CNN раскрыло детали разработки Россией ядерного космического оружия и обозначило потенциальные угрозы, которые она несет.

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