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США планируют передать как можно больше помощи Украине до января 2025 года, - CNN

Пятница 19 января 2024 18:59
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США планируют передать как можно больше помощи Украине до января 2025 года, - CNN Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соедиенные Штаты намерены передать Украине как можно больше военной помощидо января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Помимо того, что помощь крайне необходима, многие из тех, с кем я общался, думают о том, чтобы предоставить ее как можно больше до января 2025 года", - заявил американский чиновник на условиях анонимности.

Он отметил, что средства, выделенные на помощь Украине, которые не будут израсходованы, может заблокировать Дональд Трамп в случае избрания президентом.

"Важно не только выделить деньги, но и направить их до выборов, поскольку любые средства 24-го финансового года, которые еще не израсходованы, могут быть заблокированы Трампом", - заявил чиновник.

Помощник конгрессмена, знакомый с ходом обсуждения, заявил, что более "ястребиные" законодатели, такие как сенатор-республиканец Линдси Грэм и представитель-республиканец Майкл Маккол, были среди тех, кто прошлой осенью добивался от Конгресса выделения достаточных средств для содержания Вооруженных сил Украины до выборов 2024 года.

Помощь от США Украине

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить на нужды нацбезопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть на финансирование помощи Украине.

Однако в Конгрессе не поддержали такой запрос Байдена. В частности, против помощи Украине выступили республиканцы, потребовав, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.

Уже более месяца между республиканцами и демократами идут переговоры по компромиссу по вопросам границ.

Недавно СМИ сообщили о том, что Байден согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.

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