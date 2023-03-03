США не планируют новых переговоров с РФ после диалога Блинкена и Лаврова, - Госдеп
США не планируют в ближайшее время новых встреч на высоком уровне с представителями России после встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индии.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Мы не ожидаем официального диалога на высоком уровне в ближайшее время", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США.
По его словам, в то же время, американская сторона всегда остается открытой к дипломатии, особенно в напряженные времена. Представитель внешнеполитического ведомства США объяснил это существованием необходимости обсуждать вопросы, имеющие большое значение для Вашингтона и остального мира.
Прайс также отметил, что короткой встрече Блинкена и Лаврова предшествовали контакты с партнерами. В этом контексте представитель Госдепа уточнил, что США поддерживают эти контакты на постоянной основе.
Напомним, ранее неназванный чиновник Госдепа рассказал, что Блинкен в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели провел первые переговоры с Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Позже стало известно, какие вопросы Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе диалога с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Одной из тем обсуждений стала война РФ против Украины.
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