В США планируют новые санкции против оборонной сферы РФ, - Bloomberg

В администрации президента США Джо Байдена планируют ввести новые санкции в отношении государства-оккупанта России. Они будут ориентированы на главные отрасли РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказали источники, новые санкции будут направлены против оборонного и энергетического секторов России, финансовых учреждений и нескольких человек.

Кроме этого, США планирует сосредоточить свое внимание на вопросе уклонения Россией от санкций и обхода санкций, а также на прерывании поддержки, которую Россия получает от третьих стран.