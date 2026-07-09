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Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США планируют длительную месть Ирану, - Axios

12:35 09.07.2026 Чт
2 мин
Однако Трамп может изменить свое решение в любой момент
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий продолжительной военной кампании против Ирана. Однако развитие событий будет зависеть от следующих шагов Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как удалось узнать СМИ, в настоящее время Белый дом оценивает возможность продолжительной военной кампании против Ирана.

По предварительным данным, она может длиться до 30 дней. Однако Дональд Трамп все еще может передумать, если Тегеран изменит свое поведение.

Журналисты отмечают, что финальное решение до сих пор не принято, а американские власти активно обсуждают различные сценарии развития событий на Ближнем Востоке.

"В США предполагают, что новая волна ударов по Ирану продлится около месяца", - рассказал журналист Барак Равид.

Напомним, минувшей ночью американские войска снова совершили атаки на территорию Ирана. На этот раз под удары попали около 100 целей.

Война на Ближнем Востоке – последние подробности

Как сообщало ранее РБК-Украина, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет режим прекращения огня с Ираном.

Более того, он добавил, что отказывается от переговоров с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые суда 7 июля.

Впоследствии американский лидер заявил СМИ, что после новых атак США Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить соглашение. Однако Трамп пока не знает, какое решение примет.

А журналисты узнали, что США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива.

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