США планируют длительную месть Ирану, - Axios

Как удалось узнать СМИ, в настоящее время Белый дом оценивает возможность продолжительной военной кампании против Ирана.

По предварительным данным, она может длиться до 30 дней. Однако Дональд Трамп все еще может передумать, если Тегеран изменит свое поведение.

Журналисты отмечают, что финальное решение до сих пор не принято, а американские власти активно обсуждают различные сценарии развития событий на Ближнем Востоке.

"В США предполагают, что новая волна ударов по Ирану продлится около месяца", - рассказал журналист Барак Равид.

Напомним, минувшей ночью американские войска снова совершили атаки на территорию Ирана. На этот раз под удары попали около 100 целей.