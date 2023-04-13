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США планирует до сентября предоставить новый грант в помощь Украине

Фото: глава Министерства финансов США Джанет Йеллен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки планируют до сентября этого года обеспечить Украину дополнительной финансовой помощью.

Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она заявила, что помощь будет осуществляться в формате грантов, а также поддержки энергетической безопасности на раннем этапе восстановления.

"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", - подчеркнула Еллен.

Кроме этого, она подчеркнула необходимость продолжать мощное санкционное давление на РФ. По ее словам, это "ограничивает доступ России к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск". Она подчеркнула, что доход РФ от налогов на энергоносители упал более чем на 40% с момента введения ценовых ограничений на нефть.

Напомним, Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Также мы писали, что вчера, 11 апреля, Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине .

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Соединенные Штаты Америки