У США немає планів щодо введення американських військ в Україну, - Пентагон

У США немає планів щодо введення американських військ в Україну в разі вторгнення Росії. Про це заявив прес-секретар Міноборони США Джона Кібрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі.

За його словами, США не будуть вводити свої війська в Україну в разі вторгнення Росії. Поки що у США розглядають тільки економічні наслідки для Росії.

"Немає планів щодо введення американських військ в Україну для стримування Росії. Якщо Путін вторгнеться, він зіткнеться в основному з економічними наслідками", - сказав Кірбі.