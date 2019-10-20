США планують вивести війська із Сирії в Ірак

Американські військові, яких планують вивести з території північно-східної Сирії, будуть перекинуті в Ірак. Про це журналістам повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Марк Еспер, передає Al Arabiya.

За словами глави Пентагону, майже тисяча американських військовослужбовців, які мають покинути територію Сирії, будуть перекинуті в західний Ірак для проведення кампаній проти терористів "Ісламської держави", а також "для допомоги в обороні Іраку".

"Виведення військових США триває на північному сході Сирії. Ми говоримо про тижні, а не дні. Поточний план дій полягає в тому, щоб перемістити ці сили в західний Ірак", - заявив він.

Крім того, SANA з посиланням на власного кореспондента повідомило про американських військових, які рухаються в бік іракського кордону. Конвой американських військових транспортних засобів направився з провінцій Алеппо та Ракка через провінцію Хасаке в Ірак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США засудив рішення президентської адміністрації щодо виведення американських військ з території Сирії. Рішення про виведення військ із Сирії у Конгресі розкритикували як демократи, так і представники Республіканської партії, які побоюються відродження ІДІЛ в регіоні.

Як писало РБК-Україна, 15 жовтня війська очолюваної Сполученими Штатами коаліції покинули прикордонне сирійське місто Манбідж. Рішення про виведенння військ коаліції з міста було ухвалено після інформації про вхід в Манбідж урядових сил.