США не планують збільшувати число своїх військових в Україні

США не планують нарощувати кількість своїх військових в Україні. У країні в якості інструкторів знаходяться бійці Національної гвардії штату Флорида.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі .

"Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - сказав Кірбі, додавши, що в країні залишаються військовослужбовці Нацгвардії Флориди в якості інструкторів.

Представник Пентагону додав, що поки нічого не відомо про постачання додаткової військової допомоги Україні. За його словами, США оцінюють потреби українських Збройних сил і шукають способи зміцнення обороноздатності країни.