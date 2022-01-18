США не планують збільшувати число своїх військових в Україні

США не планують нарощувати кількість своїх військових в Україні. У країні в якості інструкторів знаходяться бійці Національної гвардії штату Флорида.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі.
"Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - сказав Кірбі, додавши, що в країні залишаються військовослужбовці Нацгвардії Флориди в якості інструкторів.
Представник Пентагону додав, що поки нічого не відомо про постачання додаткової військової допомоги Україні. За його словами, США оцінюють потреби українських Збройних сил і шукають способи зміцнення обороноздатності країни.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про різні позиції країн Альянсу з питання постачання озброєнь Україні.
Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що канадський уряд ухвалить рішення щодо постачання озброєнь Україні.