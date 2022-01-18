МЗС Канади про постачання озброєння Україні: ми приймемо це рішення

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі прокоментувала надання Україні озброєнь. Дипломат зазначила, що канадський уряд прийме рішення з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Жолі і глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також приймемо це рішення", - сказала глава МЗС Канади.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня Британія транспортними літаками C-17 перекинула легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії.

Зазначимо, у Кремлі заявили, що постачання Британією озброєнь Україні не сприяють зниженню напруженості.