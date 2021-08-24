США планують знищити частину військової техніки після виходу з Афганістану

Американські військові можуть знищити частину техніки перед завершенням виходу з Афганістану. На такий крок підуть, щоб не залишити американське озброєння бойовикам з радикального руху "Талібан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.
"Коротка відповідь - так. (Знищення техніки - ред.) буде здійснюватися таким же чином, як ми зробили б це в будь-якому іншому місці (в рамках виведення військ - ред.)", - сказав він на брифінгу в Пентагоні.
Нагадаємо, наразі американські військові перебувають в аеропорту Кабулу і забезпечують евакуацію людей з Афганістану. Очікується, що евакуація буде завершена 31 серпня.
Як писало РБК-Україна, таліби заявили, що не дозволять літакам вилітати з Кабулу після 31 серпня, тому виведення американських військ має завершитися до цієї дати.