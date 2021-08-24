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США планують знищити частину військової техніки після виходу з Афганістану

Автор: Дмитро Левицький

Американські військові можуть знищити частину техніки перед завершенням виходу з Афганістану. На такий крок підуть, щоб не залишити американське озброєння бойовикам з радикального руху "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

"Коротка відповідь - так. (Знищення техніки - ред.) буде здійснюватися таким же чином, як ми зробили б це в будь-якому іншому місці (в рамках виведення військ - ред.)", - сказав він на брифінгу в Пентагоні.

Нагадаємо, наразі американські військові перебувають в аеропорту Кабулу і забезпечують евакуацію людей з Афганістану. Очікується, що евакуація буде завершена 31 серпня.

Як писало РБК-Україна, таліби заявили, що не дозволять літакам вилітати з Кабулу після 31 серпня, тому виведення американських військ має завершитися до цієї дати.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабулПентагон