США планують надати 10 млн доларів ВМС України після агресії РФ

США надали Україні 2,8 млрд доларів на зміцнення безпеки з 2014 року

Соединенные Штаты Америки(США) обязались выделить дополнительные 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины. Об этом заявила посол США Мари Йованович во время выступления в Украинской академии лидерства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Посол отметила, что такое решение было принято в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе.

"Только в прошлом месяце мы обязались предоставить дополнительные 10 миллионов долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины в ответ на нападение России на украинские суда в Черном море", - сказала Йованович.

Кроме того, по словам посла, США предоставили Украине более 2,8 млрд долларов на укрепление безопасности с 2014 года.

"И мы не только проявляем солидарность с вами; мы вложили значительные средства в успех ваших приоритетов. С 2014 года США предоставили Украине более 2,8 миллиардов долларов на укрепление безопасности и другие виды помощи", - добавила Йованович.

Ранее сообщалось, что конгресс США в январе 2019 года заслушает информацию о выделении первой половины военной помощи Украине в размере 125 млн долларов.

РБК-Украина писало, что выразили обеспокоенность