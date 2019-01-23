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НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу Росії в Чорному морі, - Столтенберг

Новини » Політика    23.01.2019 - 18:29
НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу Росії в Чорному морі, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО і Грузія розширюють співробітництва між військово-морськими силами країн

В НАТО висловили занепокоєння з приводу нарощування військового потенціалу Росії в Чорноморському регіоні. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

У зв'язку з цим, НАТО і Грузія розширюють співробітництва між військово-морськими силами країн.

Раніше повідомлялося, що США будуть покладатися на свій ядерний арсенал для стримування Росії і Китаю. Американський чиновник зазначив, що нова стратегія протиракетної оборони (ПРО) спрямована, в першу чергу, проти загроз з боку Ірану і КНДР, а що стосується Росії і Китаю, США забезпечують для них "прозорість" своїх планів щодо ПРО.

Нагадаємо, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі. Він зазначив, що РФ цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах, використовуючи для цього військові та економічні інструменти тиску.

Також командувач Операції об'єднаних сил (ООС) генерал Сергій Наєв заявляв, що Росія стає причиною соціальних проблем та воєнних конфліктів. Наєв сказав, що режим Володимира Путіна намагається відволікти громадян від постійно зростаючої політичної та економічної кризи, втручаючись у справи інших країн або захоплюючи їх.

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