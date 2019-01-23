НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу Росії в Чорному морі, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО і Грузія розширюють співробітництва між військово-морськими силами країн

В НАТО висловили занепокоєння з приводу нарощування військового потенціалу Росії в Чорноморському регіоні. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

У зв'язку з цим, НАТО і Грузія розширюють співробітництва між військово-морськими силами країн.

Раніше повідомлялося, що США будуть покладатися на свій ядерний арсенал для стримування Росії і Китаю. Американський чиновник зазначив, що нова стратегія протиракетної оборони (ПРО) спрямована, в першу чергу, проти загроз з боку Ірану і КНДР, а що стосується Росії і Китаю, США забезпечують для них "прозорість" своїх планів щодо ПРО.

Нагадаємо, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі. Він зазначив, що РФ цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах, використовуючи для цього військові та економічні інструменти тиску.