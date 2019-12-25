США планують передислокацію військ, щоб протистояти РФ і Китаю - NYT

Влада США плануює скоротити американський військовий контингент в Західній Африці, що має стати першим кроком глобальної передислокації військ у протистоянні Вашингтона Китаю і Росії. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, у міноборони США хочуть скоротити кількість місій, які борються з терористами та зосередитися на протистоянні з Росією і Китаєм.

"Міністр оборони Марк Еспер зважує пропозиції про значне скорочення або навіть повне виведення американських військ із Західної Африки в якості першого етапу перегляду глобального розгортання військ... Ці думки є наслідком прагнення скоротити кількість місій, які ведуть боротьбу з віддаленими терористичними групами, і замість цього зосередитися на протистоянні так званим великим державам, таким як Росія і Китай", - йдеться в публікації.

США думають залишити свою базу в Нігері, а також відкликати підтримку французької армії, яка там протистоїть ісламістам. Рішення про виведення військ з Африки очікується в січні. Передбачається, що воно викличе критику з боку законодавців, союзників і військових чиновників.

Пентагон також розглядає скорочення військової присутності на Близькому Сході. Еспер хоче вивести половину з 5-тисячного контингенту в Іраку і третину з 13-тисячного контингенту в Афганістані.

Нагадаємо, в грудні США знову вивели війська з північного сходу Сирії, але на решті території країни залишаються кілька сотень американських військових. 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. Проте пізніше було ухвалено рішення про повернення американського контингенту на північ країни.