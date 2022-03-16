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США планують передати Україні передові керовані ракети

Фото: США планують передати Україні передові керовані ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розглядають можливість передачі Україні новітнього озброєння. Йдеться про сучасні керовані ракети, які можуть точно вражати російську техніку та позиції з відстані кількох миль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.

Про відповідні плани розповіли два обізнаних чиновники.
За словами одного з них, адміністрації поки що не прийняла жодних рішень. Білий дім роздумує над тим, чи варто оснастити Україну "ракетами-бродягами" Switchblades в рамках нового пакету військової допомоги.

Існує два варіанти Switchblade - 300 та 600:

  • 300 модель призначена для точкових ударів по військовим;
  • 600 модель призначена для знищення танків або ж іншої техніки ворога;

"Ми підтримуємо наших союзників і суверенні держави в їхньому праві захищати свою батьківщину та своє життя, коли це фундаментальне право перебуває під загрозою", - йдеться у заяві компанії-розробника AeroVironment.

Зазначається, що Switchblades є роботизованими бомбами, які обладнані камерами, системою наведення, а також вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, які розташовані на відстані, або ж, наприклад, відтермінувати атаку. Згідно з даними компанії модель 600 здатна літати протягом 40 хвилин й долати відстань до 80 кілометрів.

Варто додати, що Switchblades є зброєю одноразового використання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Байден підписав бюджет, який передбачає 13,6 млрд доларів фінансової допомоги Україні.

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