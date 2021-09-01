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США продовжать протистояти "Північному потоку-2" за допомогою санкцій і дипломатії

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 23:55
США продовжать протистояти "Північному потоку-2" за допомогою санкцій і дипломатії Фото: Північний потік-2 продовжать стримувати Україна і США (Фото: nord-stream2.com)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати та Україна продовжать виступати проти російського газопроводу "Північний потік-2". Проект являється загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву обох країн, опублікованій на сайті Білого дому.

Відзначається також, що уряди обох країн підтримують зусилля по збільшенню потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

"Сполучені Штати мають намір продовжувати використовувати заходи, передбачені законодавством і енергетичною дипломатією, в тому числі недавнє призначення старшого радника з енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що "хотів би домовитися про конкретні речі і гарантії з боку США" у питанні "Північного потоку-2".

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