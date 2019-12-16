США планує підписати першу частину торговельної угоди з Китаєм у січні

Першу частину торгового угоди між Сполученими Штатами та Китаєм в Білому домі планують підписати в перший тиждень січня 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

За словами радника Білого дому з економічних питань Ларрі Кудлоу, на даний момент сторони займаються перекладом договору, проте яких-небудь змін в остаточному варіанті угоди не планується. Білий дім сподівається, що підписання першої частини угоди вдасться зробити в перший тиждень січня.

Також Кудлоу зазначив, що незабаром почнеться обговорення "другої фази" торгового угоди між США і Китаєм.

"Друга фаза" і її результати будуть в деякій мірі залежатиме від успіху першої. Обидва будуть пов'язані", - заявив Кудлоу.

Нагадаємо, 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди. Вашингтон і Пекін домовилися по першій частині торговельної угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

Також повідомлялося, що комітет з митним зборам і тарифів при Державному раді Китаю тимчасово відклав введення нових мит на товари з США. Введення нових мит у розмірі 5% і 10% планувалося на неділю, 15 грудня.