США, Южная Корея и Япония призвали депортировать нелегально работающих граждан КНДР

США, Япония и Южная Корея призвали мировое сообщество депортировать на родину нелегально работающих граждан КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
С соответствующим призывом представители трех стран обратились к членам ООН. По их мнению, это мера позволит лишить режим Ким Чен Ына потока денежных средств из-за рубежа.
"Государства-члены ООН обязаны репатриировать всех получающих доход нелегальных работников из КНДР", - заявили по итогам трехсторонней встречи Ким Ганн, Такэхиро Фунакоси и Сун Ким. По их словам, граждане КНДР были отправлены за границу в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
22 декабря 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая ввела санкции в отношении КНДР. Все граждане Северной Кореи, согласно этому документу, должны быть депортированы на родину в течение двух лет с момента одобрения резолюции.
Ранее мы писали, что Канада отправит военный самолет в Японию для помощи в контроле санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи.
Также сообщалось, что В Северной Корее угрожают США и Южной Корее ядерной войной. Пхеньян недоволен военными совместными учениями двух стран.
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