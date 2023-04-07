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Не позволит нарушать санкции. Канада направит военный самолет к берегам КНДР

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Оттава, Пятница 07 апреля 2023 06:12
Не позволит нарушать санкции. Канада направит военный самолет к берегам КНДР Фото: Канада направит военный самолет к берегам КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада отправит военный самолет в Японию для помощи в контроле санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В министерстве обороны Канады заявили, что направят к границам КНДР военно-транспортный самолет CP-140 Aurora Королевских ВВС. В течение примерно шести недель CP-140 Aurora будет отслеживать предполагаемые действия по уклонению от морских санкций, в частности, переброску топлива и других товаров с корабля на корабль, запрещенных Совбезом ООН.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за ее ядерной программы. В течение последних нескольких лет Совет Безопасности разделился во мнениях относительно того, как вести себя с КНДР.

Россия и Китай, обладающие правом вето вместе с США, Британией и Францией, заявили, что новые санкции не помогут, и хотят, чтобы такие меры были смягчены.

Ранее сообщалось, что Канада планирует закупить до 16 современных военных разведчиков. Для этого страна официально запросила информацию и предложение правительства США.

Также мы писали, что Канада срочно закупит современные комплексы ПВО и противотанковое вооружение и передаст его своим военным, дислоцированным в Латвии.

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