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В КНДР угрожают США и Южной Корее ядерной войной и обещают ответ на учения

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Четверг 06 апреля 2023 21:05
В КНДР угрожают США и Южной Корее ядерной войной и обещают ответ на учения Фото: в КНДР угрожают США и Южной Корее ядерной войной и обещают ответ на учения (voakorea.com)
Автор: Иван Носальский

В Северной Корее угрожают США и Южной Корее ядерной войной. Пхеньян недоволен военными совместными учениями двух стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил северокорейский "аналитик по международной безопасности" Чхве Джу Хен.

"Безрассудная военно-конфронтационная истерия США и их последователей в отношении КНДР ведет ситуацию на Корейском полуострове к необратимой катастрофе... на грань ядерной войны", - сказал он.

При этом Чхве Джу Хен добавил, что власти Северной Кореи обязательно ответят на учения “наступательными действиями”, используя свое военное сдерживание.

"Учения превратили Корейский полуостров в огромный пороховой погреб, который может быть взорван в любой момент", - добавил он.

Стоит заметить, что США вместе с Южной Кореей проводят совместные военные учения возле Корейского полуострова. Они начались в начале марта. В ходе тренировок применяют американский авианосец и бомбардировщики B-1B и B-52.

Напомним, несколько недель назад Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Подобные провокационные действия Пхеньяна стали происходить все чаще.

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