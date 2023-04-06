В КНДР угрожают США и Южной Корее ядерной войной и обещают ответ на учения
В Северной Корее угрожают США и Южной Корее ядерной войной. Пхеньян недоволен военными совместными учениями двух стран.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил северокорейский "аналитик по международной безопасности" Чхве Джу Хен.
"Безрассудная военно-конфронтационная истерия США и их последователей в отношении КНДР ведет ситуацию на Корейском полуострове к необратимой катастрофе... на грань ядерной войны", - сказал он.
При этом Чхве Джу Хен добавил, что власти Северной Кореи обязательно ответят на учения “наступательными действиями”, используя свое военное сдерживание.
"Учения превратили Корейский полуостров в огромный пороховой погреб, который может быть взорван в любой момент", - добавил он.
Стоит заметить, что США вместе с Южной Кореей проводят совместные военные учения возле Корейского полуострова. Они начались в начале марта. В ходе тренировок применяют американский авианосец и бомбардировщики B-1B и B-52.
Напомним, несколько недель назад Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Подобные провокационные действия Пхеньяна стали происходить все чаще.
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