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США, Южная Корея и Япония призвали депортировать нелегально работающих граждан КНДР

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Суббота 08 апреля 2023 01:37
США, Южная Корея и Япония призвали депортировать нелегально работающих граждан КНДР Фото: США, Южная Корея и Япония призвали депортировать нелегалов из КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США, Япония и Южная Корея призвали мировое сообщество депортировать на родину нелегально работающих граждан КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

С соответствующим призывом представители трех стран обратились к членам ООН. По их мнению, это мера позволит лишить режим Ким Чен Ына потока денежных средств из-за рубежа.

"Государства-члены ООН обязаны репатриировать всех получающих доход нелегальных работников из КНДР", - заявили по итогам трехсторонней встречи Ким Ганн, Такэхиро Фунакоси и Сун Ким. По их словам, граждане КНДР были отправлены за границу в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

22 декабря 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая ввела санкции в отношении КНДР. Все граждане Северной Кореи, согласно этому документу, должны быть депортированы на родину в течение двух лет с момента одобрения резолюции.

Ранее мы писали, что Канада отправит военный самолет в Японию для помощи в контроле санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи.

Также сообщалось, что В Северной Корее угрожают США и Южной Корее ядерной войной. Пхеньян недоволен военными совместными учениями двух стран.

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