США, Південна Корея та Японія закликали депортувати нелегально працюючих громадян КНДР
США, Японія та Південна Корея закликали світову спільноту депортувати на батьківщину нелегально працюючих громадян КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
З відповідним закликом представники трьох країн звернулися до членів ООН. На їхню думку, цей захід дозволить позбавити режим Кім Чен Іна потоку коштів з-за кордону.
"Держави-члени ООН зобов'язані репатріювати всіх нелегальних працівників з КНДР, які отримують дохід", - заявили за підсумками тристоронньої зустрічі Кім Ганн, Такехіро Фунакосі і Сун Кім. За їхніми словами, громадян КНДР було відправлено за кордон з порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
22 грудня 2017 року Рада Безпеки ООН одноголосно схвалила резолюцію, яка запровадила санкції щодо КНДР. Усі громадяни Північної Кореї, згідно з цим документом, мають бути депортовані на батьківщину протягом двох років з моменту схвалення резолюції.
Раніше ми писали, що Канада відправить військовий літак до Японії для допомоги у контролі санкцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї.
Також повідомлялося, що У Північній Кореї загрожують США та Південній Кореї ядерною війною. Пхеньян незадоволений військовими спільними навчаннями двох країн.
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