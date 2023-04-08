США, Південна Корея та Японія закликали депортувати нелегально працюючих громадян КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

З відповідним закликом представники трьох країн звернулися до членів ООН. На їхню думку, цей захід дозволить позбавити режим Кім Чен Іна потоку коштів з-за кордону.

"Держави-члени ООН зобов'язані репатріювати всіх нелегальних працівників з КНДР, які отримують дохід", - заявили за підсумками тристоронньої зустрічі Кім Ганн, Такехіро Фунакосі і Сун Кім. За їхніми словами, громадян КНДР було відправлено за кордон з порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

22 грудня 2017 року Рада Безпеки ООН одноголосно схвалила резолюцію, яка запровадила санкції щодо КНДР. Усі громадяни Північної Кореї, згідно з цим документом, мають бути депортовані на батьківщину протягом двох років з моменту схвалення резолюції.