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США подтвердили непоколебимую поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Белый дом

Фото: Марк Милли и Ллойд Остин (nytimes.com)
Автор: Владимир Костырин

Представители государственных администраций и министры обороны Украины и США обсудили поддержку в области безопасности для отражения полномасштабной военной агрессии РФ, а также обновленную информацию о ситуации на фронтах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

В многосторонней беседе по видеосвязи со стороны Украины участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, министром обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВоСУ генерал Валерий Залужный, а также в завершение к звонку присоединился президент Владимир Зеленский.

Американскую сторону в разговоре представляли советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Дж. Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Представители Украины и Штатов обсудили "неуклонную поддержку США Вооруженных сил Украины в их защите от жестокого вторжения России".

"Украинские официальные лица предоставили обновленную информацию об условиях на поле боя и выразили признательность за продолжающуюся помощь США в области безопасности", - говорится в публикации.

Также в Белом доме отметили, что официальные лица США подтвердили "непоколебимую поддержку" Штатами Украины, "поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность".

Ранее в Офисе президента Украины проинформировали, что в ходе беседы стороны обсудили дальнейшее оказание поддержки с техникой, вооружением и боеприпасами, необходимой ВСУ, а также президент Зеленский высказался об освобождении украинских земель от российских оккупантов.

Также сообщалось, что перед этим в Белом доме заверили, что и дальше будут оказывать помощь Украине "в исторических объемах".

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