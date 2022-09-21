США поддерживают расширение Совбеза ООН, - Байден

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена в ходе заседания Генассамблеи ООН .

"Я верю, что настало время для большей инклюзивности, чтобы мы могли лучше реагировать на потребности сегодняшнего мира. Члены Совбеза ООН, включая США, должны последовательно выступать за защиту Устава ООН и воздерживаться от использования права вето за исключением редких чрезвычайных ситуаций. Именно по этой причине США поддерживают расширение категорий постоянных и непостоянных членов Совбеза", - заявил Байден.

По его словам, новыми постоянными членами Совбеза ООН могут стать те страны, которые организация уже давно поддерживает, а также государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.