США поддерживают новую программу МВФ с Украиной и репарационный кредит ЕС, - еврокомиссар

США выразили поддержку инициативам МВФ и Европейского Союза, направленным на финансирование Украины за счет замороженных российских активов.
Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Домбровскис отметил, что Вашингтон положительно относится к идее новой программы кредитования Украины от Международного валютного фонда, а также к инициативе ЄС по предоставлению "репарационного кредита".
"Сейчас наблюдается конструктивное взаимодействие со стороны США в вопросах, касающихся поддержки Украины", - сказал он.
По словам Домбровскиса, США "в целом поддерживают и приветствуют нашу инициативу относительно репарационного кредита".
Еврокомиссар провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом в четверг во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Однако, как уточнил Домбровскис, у США пока нет четкой позиции относительно участия в европейском проекте Reparations Loan.
"На данный момент нет ясного позиционирования со стороны США относительно возможных действий, которые они предпримут в отношении замороженных российских активов на своей территории", - добавил он.
По данным Еврокомиссии, в США заблокировано около 5 млрд долларов, тогда как в Европе - порядка 210 млрд евро.
Эти средства, как предполагается, могут быть использованы для финансирования кредитной поддержки Украины на воссттановления и стабилизацию экономики.
ЕС уже обсуждает механизм привлечения таких средств в рамках "репарационного кредита", который будет предоставлен Украине на долгосрочной основе.
Домбровскис подчеркнул, что поддержка Вашингтона также имеет решающее значение для МВФ, поскольку Фонд обычно не кредитует страны, находящиеся в состоянии войны.
Чтобы одобрить программу, МВФ должен иметь достаточные гарантии возврата средств.
"Программу МВФ мы обсуждали как на двустороннем уровне, так и в рамках G7, и США, в целом говоря, поддержали эту инициативу", - сообщил Домбровскис.
В Брюсселе 23 октября состоится заседание Европейского Совета, где будут рассматривать использование замороженных активов РФ для предоставления Украине финансовой помощи на ближайшие годы. Участники заслушают президента Украины Владимира Зеленского.
По информации Financial Times, ЕС предложил использовать часть "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины.