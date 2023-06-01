Белый дом сосредоточен на реализации украинского мирного плана, - Кирби

Администрация президента США Джо Байдена сконцентрирована на работе с украинской стороной относительно продвижения и реализации представленной президентом Владимиром Зеленским Формулы мира, состоящей из 10 пунктов

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

"Мы сосредоточены на работе с нашими украинскими коллегами относительно реализации их предложения из 10 пунктов установления справедливого мира. И мы увидим, к чему это приведет", - сказал он.

Кирби отметил, что Штаты хотят помочь Украине, чтобы мирные предложения, вне зависимости от того, кто их выдвинул, смогли обеспечить устойчивый мир.

Это, добавил представитель Белого дома, должно иметь поддержку со стороны президента Украины.

Также он обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин не продемонстрировал "реального стремления" завершить войну против Украины установлением справдливого мира.

Украинская Формула мира

Президент Украины Владимир Зеленский представил мирный план ("формулу мира") еще в ноябре 2022 года. Инициатива состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Недавно президент Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней полномасштабной войны. Дания и Швеция заявили о желании провести саммит.

Добавим, что как пишет The Wall Street Journal, Украина и союзники планируют саммит формулы мира с участием лидеров других стран, при этом он пройдет без РФ.