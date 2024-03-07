США подталкивают союзников к ужесточению ограничений на производство микросхем в Китае, - FT

Вашингтон ввел односторонние меры экспортного контроля в октябре 2022 года в попытке замедлить усилия Китая по созданию или получению высокопроизводительных полупроводников, которые могут быть использованы в военных целях.

Нидерланды и Япония, где компании специализируются на производстве передового оборудования для производства микросхем, присоединились к США в прошлом году, введя ограничения на экспорт сложных машин и компонентов. Но, несмотря на меры контроля, китайский производитель мобильных телефонов Huawei и шанхайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation - обе они находятся в черном списке торговых компаний США - в августе обнаружили, что они произвели передовой чип, используемый в телефоне Huawei серии Mate 60.

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Токио и Амстердам пошли дальше и устранили пробелы в существующем режиме, говорят люди, близкие к переговорам.

По словам одного из собеседников, страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, где находятся лазейки. Возможные меры включают ограничение экспорта менее сложных машин, а также введение ограничений на обслуживание и ремонт машин, уже приобретенных китайскими клиентами до вступления в силу мер контроля.

Ограничений для китайских производителей микросхем

Соединенные Штаты и Нидерланды объявили о намерении ввести новые ограничения, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

Также США намерены ввести запрет на экспорт оборудования по ряду предприятий, включая завод, которым крупнейший китайский производитель микросхем. Эти шаги направлены на то, чтобы предотвратить использование технологий США и ЕС для укрепления оборонной промышленности Китая.

После этого Китай заявил, что намерен контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.

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