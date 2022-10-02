США подталкивают ЕС к дальнейшим выплатам помощи Украине, - Bloomberg

США подталкивают европейских коллег к дальнейшим выплатам Украине финансовой помощи. ЕС критикуют за невыполнение своих обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания в США отмечают, что Белый дом после согласования выплат Украине на сумму 4,5 млрд долларов провел беседы с Евросоюзом. США призывают Европу сделать больше.

По словам одного из собеседников, ЕС ведет внутренние переговоры по поводу выполнения предыдущих обязательств. В то же время союзники обсуждают более регулярный механизм, который поможет сохранить экономику Украины на плаву, если война затянется.

Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят финансовые потребности Украина на саммите в Чехии на этой неделе. Дипломаты, которые готовили встречу, заявили, что в ЕС обсуждается сумма в 1,5 млрд долларов в месяц.