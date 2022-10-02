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США подталкивают ЕС к дальнейшим выплатам помощи Украине, - Bloomberg

Фото: США критикуют ЕС за блокирование финансовой помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США подталкивают европейских коллег к дальнейшим выплатам Украине финансовой помощи. ЕС критикуют за невыполнение своих обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания в США отмечают, что Белый дом после согласования выплат Украине на сумму 4,5 млрд долларов провел беседы с Евросоюзом. США призывают Европу сделать больше.

По словам одного из собеседников, ЕС ведет внутренние переговоры по поводу выполнения предыдущих обязательств. В то же время союзники обсуждают более регулярный механизм, который поможет сохранить экономику Украины на плаву, если война затянется.

Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят финансовые потребности Украина на саммите в Чехии на этой неделе. Дипломаты, которые готовили встречу, заявили, что в ЕС обсуждается сумма в 1,5 млрд долларов в месяц.

Напомним, что ранее ЕС согласовал для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Брюссель выделил 1 млрд, а также одобрил 5 млрд. Однако остальная часть остается заблокированной из-за вопросов, в том числе о том, должна ли помощь быть в форме грантов или займов.

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