США готовят большое оборонное соглашение с Израилем: что оно предусматривает

Источники издания отметили, что соглашение является долгосрочным. Часть производства и поставки боеприпасов можно будет осуществить за счет имеющихся в США запасов, но для доставки большей части понадобится один или более лет.

По данным источников, продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по международным отношениям Палаты представителей и Сената, включает:

ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей с целью защиты от воздушных угроз, в частности от беспилотников;

155-мм артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов;

бомбы малого диаметра, хвостовые комплекты JDAM, которые превращают "немые бомбы" в высокоточные боеприпасы, 500-фунтовые боеголовки и бомбовые взрыватели.

По словам источника, Госдепартамент сообщил Конгрессу, что соглашение направлено на "поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и средств противовоздушной обороны".

"Президент четко дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его марионеточных организаций. Мы продолжим предоставлять возможности, необходимые для защиты Израиля", - заявил американский чиновник.

Издание отметило, что соглашение утверждено на фоне многомесячных заявлений премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его сторонников о том, что Байден наложил на Израиль молчаливое "эмбарго на поставки оружия".

Отдельные демократы настаивали на том, чтобы администрация поставила продажу оружия Израилю в зависимость от того, как ЦАХАЛ ведет военные действия и как решается гуманитарная ситуация в Секторе Газа. Но Байден отказался это сделать.