В США подготовили масштабное расширение санкций против РФ
В США планируют существенно расширить санкции против России. Они коснутся многих сфер экономики страны-агрессора - от финансов до энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По информации вашингтонского корреспондента издания Алекса Рауфоглу, авторы документа намерены представить его в понедельник, 13 июля.
Предыдущая версия законопроекта предполагала, что ответ Вашингтона на отказ Москвы от мирных усилий будет почти полностью зависеть от решений президента Дональда Трампа. Однако в новой редакции этот подход кардинально изменился.
Теперь значительная часть санкций должна вступить в силу автоматически в течение 30 дней после того, как закон будет окончательно одобрен.
"Пересмотренное законодательство расширит санкции за пределы круга российских чиновников и банков, охватив инвестиции, суверенный долг, судоходство, экспорт энергоносителей, импорт урана, сервисы финансовых учреждений и другие сектора российской экономики", - пишет "Радио Свобода".
Что предшествовало
Автор инициативы по жестким санкциям против России Линдси Грэм на брифинге в Киеве в пятницу, 10 июля, заявил, что эти ограничения должны помочь Трампу как можно быстрее завершить войну в Украине.
Он отмечал, что новый документ предоставит президенту США мощные инструменты для экономического давления на Москву. В частности, законопроект позволит вводить пошлины и строгие ограничения против любой страны, продолжающей покупать российские нефть и газ.
Также под удар попадут иностранные компании и государства, помогающие Кремлю обходить уже действующие санкции. Над этой инициативой сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль работали около двух лет.