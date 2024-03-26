Намерения Израиля атаковать Рафах усиливают раскол Тель-Авива с Вашингтоном

Соединенные Штаты не согласны с намерениями Израиля атаковать последний подконтрольный ХАМАС город Рафах на юге Сектора Газа вблизи границы с Египтом. Разногласия государств касательно этого вопроса углубляются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В понедельник, 25 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Вашингтоне с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

В ходе разговора, Блинкен подтвердил, что США "выступают против крупной наземной операции в Рафахе". По его словам, такой шаг "еще больше поставил бы под угрозу благосостояние более 1,4 млн палестинских гражданских лиц, которые нашли там убежище".

Решимость Нетаньяху начать наземную операцию в Рафахе, городе на южной границе Газы с Египтом, - последнем оплоте ХАМАСа, где скрывается большинство населения территории, - стало ключевым пунктом разногласий с Вашингтоном.

"Блинкен подчеркнул, что существуют альтернативы крупному наземному вторжению, которые бы лучше обеспечили безопасность Израиля и защитили палестинское гражданское население. Они также обсудили необходимость немедленного увеличения и поддержки дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения в Газе", - отметил пресс-секретарь Госдепартамента Метью Миллер.

Добавим, что накануне встречи, премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отправить делегацию в Вашингтон для обсуждения наступления на Рафах. В то же время, он отменил ее визит после того, как Соединенные Штаты воздержались при голосовании за резолюцию Совета Безопасности ООН, требовавшую немедленного прекращения огня в Газе во время Рамадана.

Израиль заявил, что воздержание Соединенных Штатов "вредит" как его военным усилиям, так и попыткам освободить заложников, захваченных террористами 7 октября. В офисе Нетаньяху назвали это "явным отступлением от последовательной позиции США".