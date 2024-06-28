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США превратились в страну третьего мира, - Трамп на дебатах с Байденом

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

При Байдене США превратились в страну третьего мира, где власти преследуют своих политических оппонентов.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на дебатах против действующего главы государства Джо Байдена, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільне новини".

Кроме того, Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США, а его президентство - "позором".

Он отметил, что вывод войск из Афганистана является самым позорным днем в истории жизни Америки.

Замечание Трампа было вызвано комментарием Байдена, который сказал о своем предшественнике: "Когда он был президентом, в Афганистане все еще убивали людей. Он ничего с этим не сделал".

Журналисты The Washington Post отмечают, что Трамп с силой и мощью упоминает о выводе войск Байденом.

"Трамп с силой и мощью упоминает о выводе войск из Афганистана... а затем говорит, что когда Байден продолжил его политику, завершив вывод войск, в то время как афганское правительство рухнуло, это был самый позорный день в жизни этой страны. Трамп попытается использовать этот вывод войск из Афганистана, который привел к гибели значительного числа американских военнослужащих и захвату власти талибами, чтобы нанести удар по внешнеполитическому авторитету Байдена", - отмечает один из журналистов.

Напомним, Дональд Трамп назвал неприемлемым "мирное" предложение Путина по Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, страна вместе с партнерами должна подготовить план завершения войны в течение месяцев.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампДжозеф Байден