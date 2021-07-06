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США переглянуть підхід до застосування санкцій, - WSJ

Автор: Даша Харченко

Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути підхід до застосування американських санкцій проти інших країн і їхніх громадян. Санкційний тиск може бути послаблений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання пише, що Білий дім прагне до припинення масштабних кампаній тиску, з метою "мінімізувати економічні збитки".

Відзначається, що Вашингтон буде відтепер координуватиме свої санкції з союзниками.

За даними видання, команда Байдена завершить розробку нового політичного курсу США до кінця літа. Зазначається, що санкційний тиск буде послаблений, зокрема, щодо Ірану.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив підтримку рішенню Європейського союзу запровадити санкції проти Білорусі. Вони були спрямовані на низку секторів економіки.

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