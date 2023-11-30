США перенесли передачу Украине дальнобойных GLSDB, - Reuters

Согласно сообщениям представителей Пентагона и лиц, знакомых с вопросом, такое вооружение может быть передано Украине в рамках оборонной помощи в первой половине 2024 года.

"Люди, знакомые с текущими сроками, говорят, что доставка в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину", - говорится в публикации.

Как заявил журналистам представитель Пентагона, в ведомстве ожидают "предоставления этой ключевой возможности в начале 2024 года после успешной проверки". То есть намечается еще один термин для испытаний.

Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, согласно заявлению Министерства обороны США для Reuters, поставка была перенесена на конец года. Для производства требовались материалы, предоставленные государством, поэтому подписание контракта ограничило его начало.

Чем особен GLSDB?

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB производится совместно шведскими компаниями SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). Согласно веб-сайту SAAB, такие бомбы управляются по GPS, что может противостоять некоторым электронным помехам. Вооружение пригодно для использования в любых погодных условиях и может использоваться против бронетехники.

Характеристики снаряда:

масса - 130 кг;

длина - 1800 мм;

дальность поражения - около 150 км;

масса боевой части - 93 кг;

платформы для запуска - M270, HIMARS.

Вопрос передачи GLSDB Украине

Компания Boeing (BA.N) впервые обратилась к Штатам с просьбой о покупке и отправке в Украину таких реактивных крылатых бомб (ракет) еще прошлой осенью.

В прессе в разное время озвучивались различные сроки, когда может состояться передача GLSDB Силам обороны.

Украинским военным нужны GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS, переданных ранее Штатами. Это позволит бойцам ВСУ поражать цели противника на расстоянии, вдвое превышающим дальность применения артиллерийской ракетной системы (HIMARS).