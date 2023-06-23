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Когда ВСУ получат первые высокоточные ракеты GLSDB: ответ Пентагона

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Пятница 23 июня 2023 16:17
Когда ВСУ получат первые высокоточные ракеты GLSDB: ответ Пентагона Фото: когда ВСУ получат первые высокоточные ракеты GLSDB (SAAB)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки поставят Украине высокоточные бомбы GLSDB не раньше осени.

Об этом заявила заместитель главы Пентагона по международным вопросам Лаура Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в Конгрессе.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США предоставить Украине дальнобойные боеприпасы ATACAMS "прямо сейчас", чтобы не заставлять Вооруженные силы Украины ждать поставки остро необходимых для наступления систем, Купер ответила, что Штаты используют любую возможность, чтобы удовлетворить потребности наших воинов.

В то же время она отметила, что высокоточные бомбы для наземного запуска GLSDB, удастся отправить Украине не раньше осени, хотя "коллеги по снабжению" работают над тем, чтобы ускорить этот процесс.

Чем особен GLSDB?

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26

Характеристики снаряда:

  • масса – 130 кг;
  • длина – 1800 мм;
  • дальность поражения – до 150 км;
  • масса боевой части – 93 кг;
  • платформы для запуска – M270, HIMARS.

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