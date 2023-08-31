США перебрасывают в Британию полсотни носителей ядерных бомб F-35, - The Telegraph

Соединенные Штаты Америки до конца этого года перебросят на базу Лейкенхит в британском Саффолке две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"F-35 будут базироваться в Великобритании. Они развернулись и переедут в конце этого года, если не где-то в 2024 году", - сообщил анонимный источник издания.

Министерство обороны отказалось комментировать, были ли или будут размещены американские ядерные боеголовки в Британии.

Как отмечается, реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные. Накануне в официальных документах говорилось, что ядерное оружие США может вернуться на британскую землю.

Согласно документам, Конгресс США получил бюджетный запрос Военно-воздушных сил на 50 млн. долларов для строительства "гарантийного общежития" на американской авиабазе. Термин "гарантия" используется в военном языке США для обозначения объектов, связанных с ядерным оружием.

В издании особо отмечают, что в Великобритании хранилось 110 ядерных бомб США до 2008 года. Когда уровень угрозы войны снизился до предельного уровня, было принято решение вывезти их оттуда. Сейчас напряжение снова растет.

Потенциальный возврат ядерного оружия США на территорию Великобритании эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую холодную войну.

Ядерное оружие

По данным исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), девять ядерных государств - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и несколько развернули новые ядерные боеголовки в 2022 году.

Из общего глобального запаса боеголовок, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 года, около 9576 находились в военных запасах для потенциального использования - на 86 больше, чем в январе 2022 года.

Из них примерно 3844 боеголовки были развернуты с ракетами и самолетами, а около 2 тысяч - почти все из которых принадлежали России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракетах или хранились на авиабазах размещения ядерных бомбардировщиков.

Как говорится в отчете, Россия и США вместе обладают почти 90% всего ядерного оружия.