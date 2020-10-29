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У США перехопили невідомий літак над Арізоною під час виступу Трампа

Автор: РБК-Україна

Американський винищувач F-16 перехопив літак, який опинився в закритому повітряному просторі штату Арізона. Президент Дональд Трамп якраз перебуває в Арізоні.

Про це в Twitter повідомило Об’єднане командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

У повідомленні Білого дому в Twitter говориться, що президент Дональд Трамп знаходиться в Арізоні.

Літак авіації загального призначення не відповідав диспетчерам і порушив тимчасову заборону на польоти над містом Буллхед-Сіті.

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За даними NORAD, F-16, помітивши порушника, запустив сигнальні ракети, проте той не вийшов на зв’язок і не реагував на перехоплення. Винищувач супроводжував літак із зони обмежених польотів.

Нагадаємо, у червні винищувачі США перехопили російські Ту-142 біля Аляски.

Раніше американські винищувачі F-22 перехопили два російських протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Аляски.

Крім того, винищувачі ВПС Великобританії перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії.

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