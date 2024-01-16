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США перехватили компоненты ракет, которые Иран хотел передать хуситам (фото)

Фото: США перехватили компоненты ракет, которые Иран хотел передать хуситам (twitter.com/CENTCOM)
Автор: Иван Носальский

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки перехватили иранское оружие, которое должны были доставить хуситам. Поставки совершали при помощи судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральное командование США в Twitter.

Как отметили в командовании, судно с иранским оружием перехватили 11 января ночью. Его штурмовали морские котики США при поддержке вертолетов и дронов. Это произошло вблизи побережья Сомали в международных водах Аравийского моря. 

 

Фото: оружие, которое изъяли у хуситов (twitter.com/CENTCOM)

"Изъятые предметы включают двигательные установки, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет хуситов, а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной", - уточнили военные США. 

По данным Центрального командования США, подобное оружие хуситы использовали для угроз и нападений на торговые суда в Красном море. 

Это был первый случай изъятия оружия, предназначенного для хуситов, с момента начала нападений боевиков на суда в ноябре 2023 года. 

Судно, которое перевозило оружие, было признано небезопасным. Его затопили ВМС США. Вопрос о судьбе 14 членов экипажа судна будет решаться в соответствии с международным правом.

Нападения хуситов

Напомним, после начала войны Израиля с ХАМАС йеменские хуситы уже неоднократно атаковали гражданские суда в Красном море и не только. 

Недавно стало известно, что они взяли в заложники четырех украинских моряков. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. 

В ответ США и Британия нанесли ракетные удары по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами

 

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Соединенные Штаты АмерикиИранракетиЙемен