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Трамп обмежив в'їзд в США громадянам шести країн

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 05:33
Трамп обмежив в'їзд в США громадянам шести країн
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США перестануть видавати імміграційні візи жителям цих країн

Сполучені Штати обмежують в'їзд громадянам шести країн і зупиняють видачу імміграційних віз. Відповідне рішення прийняв президент США Дональд Трамп, передає Time.

Обмеження будуть стосуватися громадян Киргизстану, М'янми, Еритреї, Нігерії. Жителям цих держав не будуть видавати візи, які дозволяють залишитися в США на постійній основі.

Для жителів Судану і Танзанії не будуть видавати Diversity Visa, яка видається під час лотереї "грін-кард". Отримавши візу такого типу, людина може в подальшому розраховувати на отримання імміграційної візи. Нові обмеження не торкнуться видачу неімміграційних віз.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Вульф пояснив, що вищезгадані країни не змогли виконати стандарти безпеки та обміну інформацією з США, що стало причиною введення нових обмежень.

Нагадаємо, раніше уряд США оголосив про заборону на в'їзд у Штати іноземцям, подорожуючим з Китаю через поширення коронавірусу нового типу.

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