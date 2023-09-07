США передислоцируют свои войска в Нигере, - Reuters
Соединенные Штаты Америки, вероятно, решили передислоцировать свои войска в Нигере и вывезти из страны часть персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Пентагон передислоцирует часть войск и техники на территории Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала "из соображений осторожности", - приводит издание слова неназванных американских чиновников.
При этом официальные лица отказались уточнять, какое количество войск передислоцируют, а какое - вывезут из страны.
Стоит заметить, что всего в Нигере находится 1100 американских военнослужащих.
Переворот в Нигере
Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума начала государственный переворот - главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.
После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.
Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить государственный переворот.
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