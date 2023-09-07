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США передислоцируют свои войска в Нигере, - Reuters

Четверг 07 сентября 2023 20:42
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США передислоцируют свои войска в Нигере, - Reuters Фото: США передислоцируют свои войска в Нигере (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки, вероятно, решили передислоцировать свои войска в Нигере и вывезти из страны часть персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пентагон передислоцирует часть войск и техники на территории Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала "из соображений осторожности", - приводит издание слова неназванных американских чиновников.

При этом официальные лица отказались уточнять, какое количество войск передислоцируют, а какое - вывезут из страны.

Стоит заметить, что всего в Нигере находится 1100 американских военнослужащих.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума начала государственный переворот - главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить государственный переворот.

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