США передислоцируют свои войска в Нигере, - Reuters

Соединенные Штаты Америки, вероятно, решили передислоцировать свои войска в Нигере и вывезти из страны часть персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Пентагон передислоцирует часть войск и техники на территории Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала "из соображений осторожности", - приводит издание слова неназванных американских чиновников.

При этом официальные лица отказались уточнять, какое количество войск передислоцируют, а какое - вывезут из страны.

Стоит заметить, что всего в Нигере находится 1100 американских военнослужащих.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума начала государственный переворот - главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить государственный переворот.