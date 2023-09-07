США передислокують свої війська в Нігері, - Reuters

Сполучені Штати Америки, ймовірно, вирішили передислокувати свої війська в Нігері та вивезти з країни частину персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Пентагон передислокує частину військ та техніки на території Нігеру та виведе невелику кількість неосновного персоналу "з міркувань обережності", - наводить видання слова неназваних американських чиновників.

При цьому офіційні особи відмовилися уточнювати, яку кількість військ передислокують, а яку - вивезуть з країни.

Варто зауважити, що загалом у Нігері перебуває 1100 американських військовослужбовців.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума розпочала державний переворот - главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади.

Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити державний переворот.