США передают Украине разведданные для ударов по энергетике России, - The Atlantic
Соединенные Штаты Америки продолжают помогать Украине бесплатно. В частности, речь идет о передаче разведданных для ударов по энергетике РФ и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.
"Единственное, что США по-прежнему предоставляют бесплатно - это разведывательная информация, включая пакеты данных для нанесения ударов по позициям армии РФ на оккупированной части Украины и по энергетической инфраструктуре внутри России", - пишет издание.
По словам американских и украинских источников, заслуга в том, что помощь продолжается, принадлежит директору ЦРУ Джону Ратклиффу.
Как утверждается, во время пребывания на поле для гольфа он впечатляет президента США Дональда Трампа данными о потерях России на поле боя, которые сейчас превышают 40 000 в месяц.
Успех Ратклиффа, как пояснил один западный сотрудник разведки, заключается в том, что "Трамп не любит проигравших". В частности, на данный момент Украина выглядит победителем и опровергает мнение тех, кто настаивает на неспособности Киева победить.
Помимо этого The Atlantic отметило удары Украины по энергетической экономике РФ и пользу для США. В частности, сокращение экспорта нефти из РФ может сделать Индию и Китай более уязвимыми для введенных Трампом пошлин.
Издание указывает, что Трамп во время первого президентского срока "умолял европейцев прекратить зависимость от российской нефти и газа, дойдя до того, что ввел санкции против газопровода "Северный поток"".
The Atlantic допускает, что Трамп может рассматривать эти удары Украины как прелюдию к переговорам, как он это делал в Иране.
"Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец", - говорил президент США об ударах Украины на саммите НАТО в Анкаре в прошлом месяце.
Что еще важно знать
Напомним, на днях Politico сообщило, что обмен разведданными между США и Украиной существенно улучшился после того, как в марте 2025 года Белый дом временно перекрыл доступ к информации из-за скандальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете.
Также в марте 2026 года это же издание писало, что украинская армия получили 80% разведданных от своих партнеров. И большая часть поступала именно от США.
Кроме того, в январе Financial Times сообщило, что Европа способа за несколько месяцев заменить разведданные США для Украины.