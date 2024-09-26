США передают Украине бомбы для F-16 с дальностью до 110 км, - ABC

Представитель Пентагона заявил в комментарии, что это впервые украинские военные получат планирующие бомбы JSOW в рамках пакета помощи на 375 млн долларов.

Эти бомбы могут быть установлены на истребителе F-16, которые получила Украиной. Бомбы имеют выдвижные крылья, которые помогают им достигать цели на расстоянии до 70 миль (около 110 км). Существует несколько версий JSOW, но те, которые отправляют в Украину, по словам чиновника США, оснащены кассетными боеприпасами.

Источники ABC также сообщают, что США вскоре объявят о выделении Украине более 2 млрд долларов помощи в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В отличие от пакета в 350 млн долларов, в рамках которого отправляют вооружение из существующих американских запасов для Украины, средства USAI используются для контрактов на закупку помощи, реализация которых может занять месяцы или годы. По словам чиновника, новая помощь пойдет в основном на закупку боеприпасов для Украины.

Что известно о бомбах JSOW

JSOW могут ошибочно называть ракетой. На самом деле, это малозаметная высокоточная планирующая бомба общим весом около 500 кг.

Разница состоит в том, что ракету можно запустить, а авиабомба предназначена для сброса с самолетов. Аналитики предполагают, что украинские военные смогут применять JSOW на расстоянии нескольких десятков километров из-за российской ПВО и превосходство в небе.

Кассетная версия бомбы JSOW несет 145 суббоеприпасов, которые весят по 1,5 кг и обладают комбинированным кумулятивным и обломочным эффектом.