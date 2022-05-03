США передали українським військовим вже понад 70 гаубиць M777, - Пентагон

"Тепер я можу підтвердити, що 80% гаубиць M777 були передані українським військовим. Це 80% від загальної кількості, всього 90, тобто понад 70 з них зараз передано в Україну", - сказав представник Пентагону на брифінгу.

Чиновник Міноборони додав, що приблизно половина боєприпасів до них "зараз в українських руках", і додав, що поставки тривають "кожен божий день".

У Пентагоні розповіли, що понад 220 українських військовослужбовців вже навчені правилам експлуатації цих гаубиць.

"І це ще не все. Насправді 3 травня на один з тренувальних полігонів прибуде ще понад 50 українців, щоб почати навчання в кінці цього тижня", - додав чиновник.