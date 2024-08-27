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США передали для украинских F-16 новейшие РЭБ, которых не имеют союзники НАТО

Фото: F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки передали для украинских истребителей F-16 специальное обновление систем радиоэлектронного противодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу подразделения воздушных сил США, совершенствовавшее украинские F-16.

Как рассказали в подразделении, они недавно сотрудничали со своими датскими и норвежскими коллегами по поддержке доставки F-16 в Украину. Там отметили, что РЭБ тех F-16, которые передавались Украине, нуждались в перепрограммировании, чтобы быть эффективными против новых российских угроз.

Отмечается, что такие работы были достаточно сложными, ведь работы производились с оборудованием, не находящимся на вооружении воздушных сил США. Важную роль играли и сроки, привязанные к дате передачи истребителей Украине.

В подразделении также отметили, что воздушные силы США будут получать от Украины информацию об использовании нового РЭБ в реальном бою. В дальнейшем это позволит вносить обновления в работу систем, при этом не только для Украины, но и для США и других членов НАТО.

Следует заметить, что во время презентации первых украинских F-16 на них был замечен контейнер ECIPS/CJS, разработчиком которого являются итальянская компания Leonardo и датская Terma. Обычно в таких контейнерах находится цифровая станция РЭС, предназначенная для создания помех для РЛС зенитных комплексов и самолетов.

ECIPS/CJS является новейшей разработкой и по состоянию на 2021 год он проходил испытание. Именно поэтому их наличие на переданных Украине истребителях неожиданно.

F-16 уже в Украине

Этим летом Украина получила от партнеров первые истребители F-16. Зеленский официально подтвердил получение самолетов в символический день 4 августа, когда отмечается День Воздушных сил ВСУ.

Зачем Украине F-16 и как они помогут в отражении российских атак – узнайте в материале РБК-Украина.

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